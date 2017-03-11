長照大火4死 家屬批業者沒誠意
桃園市龍潭區私立愛心長期照顧中心昨天大火釀4死13傷，負責人鍾朝麟昨晚交保，罹難者家屬說，鍾朝麟事後只派員工道歉，沒一通電話，真沒誠意。
私立愛心長照中心火警造成4死13傷，2樓非登記營業範圍，違規使用，鍾朝麟父子因涉業務過失致死移送法辦，昨晚分別以新台幣50萬元交保。
葉姓死者的兒子說，父親中風才住進長照中心，原住1樓，半年前才移至2樓，家屬都不知2樓竟是違規使用。業者都沒主動跟家屬聯繫，部分罹難者家屬達成共識，要求業者速出面討論處理善後。
另外，魏姓罹難者的太太說，鍾朝麟只派員工來道歉，一通電話也沒有，很沒誠意。1060311
(中央社)
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