柔道大滿貫賽摘金 連珍羚台灣第1人

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台灣柔道女將連珍羚，今天在巴庫柔道大滿貫賽女子57公斤摘金，成為台灣第1人，更登上國際柔道總會（International Judo Federation）官網首頁。

連珍羚高中畢業赴日發展，不斷累積實力，2010年成為台灣首位在大滿貫賽奪牌的選手。

2014年仁川亞運，連珍羚被視為奪牌重點，可惜在銅牌戰脫臼受傷，無緣站上頒獎台，不過她近年持續精進。

去年里約奧運，連珍羚在女子57公斤銅牌戰輸給日本職業隊的隊友松本薰，與獎牌錯身而過，也讓她賽後難過到哭腫雙眼。

國際柔道總會官網報導，連珍羚在亞塞拜然巴庫柔道大滿貫賽擊敗塞爾維亞女將羅吉琪（Jovana Rogic）獲得金牌，成為中華隊史第1人。而羅吉琪也是有實力的選手，曾在德國杜塞道夫大獎賽獲銅。1060311

(中央社)