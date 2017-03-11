鯉魚潭觀音文化節種樹 號召吃素救地球

埔里鎮鯉魚潭舉辦觀音文化藝術節，並準備3000份素齋，供民眾享用。（廖肇祥攝）

埔里鎮鯉魚潭舉辦觀音文化藝術節，並準備3000份素齋，供民眾享用。（廖肇祥攝）

埔里鎮鯉魚潭舉辦觀音文化藝術節，富麗文教基金會董事長林憲雄（右）在植樹節前夕種下樹苗。（廖肇祥攝）

埔里鎮鯉魚潭舉辦觀音文化藝術節活動，主辦單位今日準備了3000份素食，與250棵樹苗，希望民眾吃素種樹救地球，並且舉辦寫生比賽，讓小朋友描繪埔里的美景。

鯉魚潭觀音文化藝術節已舉辦第六屆，今年舉辦時間正好在植樹節的前一天，富麗文教基金會董事長林憲雄帶領南投縣觀光處長王源鐘等官員，共同種下約250棵桂花、桃花心木，主辦單位表示，為保護大自然的環境與樹木的生長，種植綠化植物，為地球環境保育盡一份心力。

而為了推廣吃素救地球的理念，主辦單位準備了3000份香菇瘦肉粥、木須炒米粉、綠豆湯等餐點，讓民眾免費享用。主辦單位表示，觀音慈悲為懷、普渡眾生，不忍眾生受苦，因此特別於午餐時間，免費提供觀音素食平安齋供各界來品嚐，而葷食比較容易製造碳排放，吃素比較不會造成食材上的浪費，也能讓空氣變得更好。

林憲雄表示，觀音文化藝術節建構「文化‧創意‧藝術‧美景‧環保」拉近民眾與藝術、美景之距離，結合社區推展文化創意活動及促進親子情感，舉辦主題式親子寫生比賽，藉由孩子天馬行空的創意，並鼓勵家長於假期中帶著小朋友走出戶外，體驗藝術，共同為觀音誕辰慶祝，有效激發在地認同情感及推廣藝文，得獎作品將放置中心樓藝術展演空間，延續觀音文化藝術。

(中時)