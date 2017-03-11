加油等等 台塑化汽油降價0.3元 柴油便宜0.4元

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美國原油庫存增幅高於預期，衝擊原油價格明顯走跌。考量近期國際油價走勢、新台幣兌美元匯率及國內市場競爭力等因素後，台塑化宣布3月13日(週一)凌晨01:00開始，調降汽油批售價格0.3元/公升，柴油批售價格0.4元/公升，市場零售價格由加油站自行決定。

調整後，台塑化油品參考零售價格為92無鉛汽油每公升24.5元、95+無鉛汽油每公升26元、98無鉛汽油每公升28.3元、超級柴油每公升21.9元。

美國原油庫存持續創下新高，紐約商業交易所（NYMEX）4月原油期貨3月9日下跌2％，每桶價格49.28美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油也下探1.7％，每桶52.19美元，雙雙創下三個月來新低。

2016年，美國原油出口量甫創下年度紀錄新高，達平均每日52.1萬桶；據美國統計局的數據，2017年1月，美國原油出口量進一步增加來到平均每日74.6萬桶；美國能源部的數據則顯示，截至2月24日為止，美國過去4週的原油日均出口量達到90萬桶。

美國能源部表示，石油輸出國組織（OPEC）減產之後，布蘭特原油與西德州原油的價差擴大，而美國原油產量近期也持續回升，再加上美國國內煉油廠進入維護季節導致原油需求下降，這些都是今年第一季美國可以有較多原油出口的主要原因。

分析師指出，美國原油出口增加主要是經濟上的誘因，因布蘭特原油與西德州原油的價差擴大，因此激勵了美國原油的出口；去年的8、9月份也有類似的情況，當時布蘭特原油與西德州原油的價差達到每桶3美元。今年以來，布蘭特原油與西德州原油的價差平均為每桶2.66美元。

OPEC去年達成的減產協議，是美國頁岩油起死回升的重要關鍵，並進而導致減產效果打折。油價今年始終過不了60美元，近期更再度跌破50美元的心理關卡。

為此，沙烏地阿拉伯石油部長法勒（Khalid al-Falih）明白警告在場的頁岩油業者，別妄想搭延長減產協議的順風車。沙烏地阿拉伯不會白白挨打，頁岩油業者也別先一步假設減產協議到期後會延長。為後續油價走勢增添下探陰霾。

(工商)