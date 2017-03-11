士兵涉毒品 海軍司令部：納入汰除對象

我要評比

海軍司令部今天表示，所屬戰鬥系統工廠李姓中士及左營通信隊黃姓下士等2員，於今日凌晨2時許涉足不正當場所，遭警方臨檢，現場查獲三級毒品K他命，目前全案由警方依法移送高雄地方法院檢察署偵辦中。

海軍司令部表示，對於渠等涉法犯紀行為，已要求單位盡速依「刑懲併行」原則暨相關規定，召開人評會予以嚴厲處分，並納入汰除對象，勿枉勿縱、絕不寬貸。

海軍司令部強調，「反毒工作」及「軍法紀教育」為本軍長期貫徹的重點任務，本部將持恆執行各項反毒作為及強化官兵法紀觀念，確保單位內部清流與純淨，維護團隊的榮譽。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)