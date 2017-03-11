酒駕騎車竄逃 警攔檢追父子3人酒駕前科累累

中市第四警分局南屯派出所員警日前發現22歲的賴姓男子騎機車闖紅燈，被警攔檢還竄逃，發現他全身酒氣、酒測值超標，追查發現父兄不久前才各因酒駕被逮，而賴男也已有2次酒駕紀錄，一家父子都愛貪杯酒駕，連警方都搖頭。

警方日前夜間在南屯區黎明路與永春東路口巡邏時，發現賴男騎機車闖紅燈，警方趨前欲攔檢，賴男竟加速逃逸，通報線上警網攔截圍捕，賴男在在市區迂迴逃竄，警方追了5公里遠將他攔下，發現賴男滿身酒氣，當場實施酒測，酒測值高達0.95MG/L。

賴男向警方指稱，家人在傳統市場經營肉攤，他的父親及兄長日前各因酒駕遭警查獲，而他自身也已有二次酒駕前科。

賴男坦承，與友人在海產店飲酒，自恃酒量不錯，自行騎車返家，沒想到，闖紅燈竟被警察發現，因為他有酒駕前科又無駕照，怕被抓到一定重罰，才加速逃跑。

(中時)