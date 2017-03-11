大賺無本生意！賊偷便當假冒外送員收錢

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竊嫌偽裝成外送員送便當收錢。（葉書宏翻攝）

竊嫌偽裝成外送員送便當收錢。（葉書宏翻攝）

新北市中和區近來出現一名便當怪盜，偷竊便當店外送員放在車上的便當，做起無本生意，外送員發現便當遭竊後，連忙返回店內製作新的便當，再次補送時，卻發現竊賊早已將便當送到收錢走人，警方已調閱監視器掌握身分，循線偵辦中。

警方調查，中和某便當店外送人員上月23日中午11時許，沿途外送便當，他將機車停放在中和中正路某商辦大樓前，入內送便當返回後，卻發現尚未外送價值約800元的便當不翼而飛，他趕緊返回店內製作新的便當。

外送員將熱呼呼的便當再次補送時，卻發現訂便當的客人已經在享用便當，竊嫌早已依據袋中訂單地址幫忙送便當，還順便收取便當錢。

警方指出，中和不只一家便當店受害，懷疑都是同一竊嫌以相同手法犯案，已調閱監視器掌握身分，循線偵辦中。

(中時)