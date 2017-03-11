響應植樹節 高雄大學種70棵紅花風鈴木
響應律師節暨植樹節，國立高雄大學、中華民國律師公會全國聯合會、社團法人高雄律師公會今（11）日上午聯合舉辦「律動風鈴，一起種下美麗的希望」活動，邀全台16個地方公會、數百名會員選在高大法學院前廣場栽種70株紅花風鈴木，藉以慶祝全聯會成立70週年，推廣種樹愛地球理念。
校長王學亮出席致詞指出，高大占地82.5公頃，推動綠色生態校園不遺餘力，栽種124種、近9000棵喬木，包括大葉桃花心木、雨豆樹、台灣欒樹、水黃皮、無患子、樟樹、穗花棋盤腳、烏心石，可說是高雄都市之肺，晨間傍晚常吸引民眾、長跑協會健走跑步。
他也感謝全聯會捐贈紅花風鈴木，尤其是法學院院長廖義銘，校友高雄律師公會理事長周元培大力奔走，促成這次植樹活動，不只增添校園綠意，更為環保盡心力。
中華民國律師公會全國聯合會理事長蔡鴻杰表示，過去曾在高雄都會公園、彰化田中高中舉辦過植樹活動，今年特地選擇高雄大學，希望從校園推廣減碳環保教育，攜手高大師生一起綠美化校園、種樹愛地球。
今天植樹活動，有高雄大學、全聯會、高雄律師公會，尚有基隆、台北、桃園、新竹、苗栗、台中、南投、彰化、雲林、嘉義、台南、屏東、台東、花蓮、宜蘭等15個地方公會律師攜家帶眷參與，場面相當熱鬧。
(中時)
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