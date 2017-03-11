屏2處肉鴨場中H5N8及H5N2禽流感 撲殺上萬隻鴨

屏東竹田鄉與九如鄉傳禽流感疫情，共撲殺1萬696隻肉鴨。（屏東縣家畜疾病防治所提供）

屏東縣家畜疾病防治所今分別於竹田及九如鄉各1家肉鴨場中，確診H5N8及H5N2亞型高病原性禽流感陽性，前者撲殺1896隻45日齡肉鴨，後者則預計撲殺8800隻81日齡肉鴨，並督導業者清潔和消毒場區，也同步啟動該2場半徑1公里內周圍養禽場監測採樣工作，確認周圍場家禽健康情形。

屏東縣家畜疾病防治所長李永文表示,鴨隻感染禽流感後，不易出現臨床症狀，但容易成為潛在的傳播源，因此農委會於上月公告「自106年2月24日起至106年5月31日止，鴨隻應經中央動物防疫機關指定的檢驗單位檢驗家禽流行性感冒陰性，並檢附檢驗報告，始得送往屠宰場；未檢附者，禁止輸送至屠宰場。」措施，以徹底清除潛藏病毒，防治所除加強養禽場監測採樣及養禽場周邊消毒工作外，也呼籲養禽業者配合防疫機關採檢措施，遏止疫情蔓延。

洲零芸

(中時)