馬修連恩患職業病 椎間盤突出求助拔罐放血
馬修連恩、董事長樂團、張三李四所屬經紀公司「獨一無二娛樂」10日舉辦春酒，來自加拿大的馬修連恩，４月15日將於台南水色現代藝術館舉辦聲音雕塑展覽，紀念明年來台20周年；身為台灣女婿的他，因長年背負數十公斤錄音器材上山或走入偏鄉採集台灣原始聲音，日前前往溪頭與宜蘭，突感身體不適，隨即急診就醫，發現脊椎盤突出，為了舒緩疼痛，他首次嘗試台灣傳統療法「拔罐」，還放出不少瘀血，他昨苦笑說：「大家都說不會痛，結果…痛死了。」將進一步診斷，確認是否需要住院開刀，目前由老婆照顧。
剛從僑委會東南亞巡演回台的董事長樂團，近日將擔任葉啟田演唱會嘉賓，雙方結緣來自去年董事長樂團發行老歌翻唱專輯，邀請原唱葉啟田一起錄製〈愛拼才會贏〉；此外，去年獲得金曲獎最佳組合的張三李四，近日忙製作新專輯，新歌〈想厝的時振〉找來武雄合作，以外籍勞工離鄉背井來台工作的故事發想，以關懷社會的角度創作。
(中時)
關鍵字：馬修連恩
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