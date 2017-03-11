長照大火4死 1樓合法區照常營業

桃園龍潭私立愛心長期照顧中心昨天火災釀4死13傷；業者鍾朝麟今天說，跟其他病患家屬商討後，合法一樓照常經營。

桃園市私立愛心長照中心昨天發生重大火警，造成4死13傷慘劇，桃園市長鄭文燦昨天說，起火點是在2樓，2樓並未申請立案，屬於違規且超收，且違規事實非常明顯；因此，要求社會局依照法令採取連續處罰、從重處罰，並且依相關法規與衛生福利部完整溝通後，裁處停辦，後續仍未改善，則勒令此長照中心停業。

不過，這間出事的長照中心今天仍照常營業，還有10多名長照患者繼續留住，業者鍾朝麟說，2樓違規部分皆已停用，有過失地方絕不會逃避責任，事發後仍有不少病患家屬力挺他，決定1樓合法區域繼續經營。

鍾朝麟說，透過小兒子和死者家屬聯繫，今天他的太太也跟死者家屬相約見面商討善後事宜，致贈4名死者家屬各新台幣5萬元慰問金，還預計補助每名死者最高20萬元喪葬費，賠償部分將待調查釐清，再進一步跟家屬討論。

鍾朝麟表示，沒人願意發生這種事，長照中心人員平時也很努力，事後也有不少病患家屬找他，希望繼續經營長照中心，家屬說讓他們生病的家人能繼續留住，他們也才安心。1060311

(中央社)