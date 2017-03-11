挺廢核遊行 蘇巧慧盼綠能跟上腳步
全國廢核大遊行今天登場，民進黨立委呂孫綾說，綠能推動晚了一步；蘇巧慧盼跟上腳步。時代力量立委黃國昌關切核廢料終極貯存、核一、核二廠除役等問題。
全國廢核大遊行下午登場，包括民進黨、時代力量、社民黨、綠黨等都組成隊伍參加遊行，新北市選區的民進黨立委呂孫綾一早現身手臂貼著「核電歸零」的黃色貼紙，蘇巧慧與先生帶著兩名女兒一起參加遊行，立委羅致政也同場遊行。
時代力量由執行黨主席黃國昌、立法院黨團總召徐永明、時代力量發言人李兆立、吳崢等人領軍，黃國昌遊行前受訪表示，2025年全面廢核的目標，雖明確寫入電業法中，但還有幾個重要問題如核一、核二除役；如何安全圓滿且能恢復當地生態完成除役的工作，是最大挑戰。
其次，他說，核四封存後，如何不要浪費納稅人的錢，繼續進行封存或維護管理，把核四廠那塊美麗東北角的海岸，還給東北角的人民。
第三，黃國昌表示，核廢料的處理，時代力量提出集中式終極貯存的政策目標，希望蔡政府成立一個獨立的組織體、透過公開公正的程序，在客觀標準下共同面對與處理有關核廢料終極貯存的問題。
呂孫綾受訪表示，非核家園是蔡政府努力的目標，對於綠能的推動有點晚了一步，但她仍對政府推動綠能的決心有信心。
蘇巧慧說，今天不是第一次來，已經來了好幾年，「非核家園是我們的目標不是很容易達到，還在努力當中」，新政府上台更有機會檢視除役的費用是否合理？法治是否完備？會嚴格監督政府除了核電廠除役費用外，綠能的部分更是要跟上腳步，才有可能從非核到永續家園。1060311
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。