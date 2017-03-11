北市下架遠東乳瑪琳等問題產品 208.89公斤
針對桃園市衛生局通知下架遠東油脂公司製造的乳瑪琳等19項大包裝產品，北市衛生局今前往該公司位於長安東路的直營店稽查，但該公司未營業。截至下午4時，透過下游攤商主動回報或是局處主動追蹤，目前全北市共稽查完成688家店家或攤商，下架遠東油脂8項問題產品，總計208.89公斤。
北市衛生局表示，截至下午4時，已下架酥油（15kg／桶）、大乳瑪琳（440g）、小乳瑪琳（170g）、乳瑪琳（2.6kg／罐）、純瑪琳（2.6kg／罐）、高級白油（16kg／鐵桶）、高級白油硬（16kg／鐵桶）、頂好瑪雅琳（15kg／鐵桶）等8項產品，總計208.89公斤。
其中，台北市連鎖通路20家總公司均已確認完成下架，至於各分店下架數量仍在持續統計，另全聯超市、Sogo超市、city super超市以及新光三越超市等4家業者表示從未進過遠東油脂公司19項問題產品。
另外，教育局透過校園食材登錄平台清查學校午餐，亦無使用；台北市餐盒食品商業同業公會則回報，有1家工廠倉庫存有頂好瑪雅琳（15kg）1桶，並曾在去年製作玉米濃湯，但今年未再使用，此次也已下架退貨。
商圈、夜市部分，市場處已通知50個公有傳統市場、42個臨時攤販集中場、3座地下街，均應停止使用問題產品；至於透過食材登錄平台夜市專區，14個夜市639攤中，有2攤使用問題產品，也已下架完成。
北市衛生局表示，問題產品應於48小時內完成下架，查獲違反者，依《台北市食品安全自治條例》處3萬以上、10萬元以下罰鍰。
(中時)
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