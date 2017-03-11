美商務部長：美日雙邊協定優先程度高
美國商務部長羅斯10日在華府出席記者會時表示，與日本之間的雙邊貿易協定「優先程度非常高」，將盡快開始談判。日媒稱，美方有可能將在或於4月中旬啟動的美日經濟對話中，針對美日簽署自由貿易協定（FTA）進行談判。
共同社11日稱，美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)表示，日本是美國的主要貿易對象國，也是安保領域的夥伴。他提及川普政府宣布退出的跨太平洋夥伴關係協定（TPP）時，稱「日本傾注了許多政治上的努力」，對日方促成談妥的努力進行了肯定。
羅斯還談及降低美國出口企業的企業所得稅而對進口企業增稅的「邊境稅」，有意根據共和黨最後的稅收改革方案判斷政府是否將採用邊境稅。
報導稱，關於美國與加拿大、墨西哥的北美自由貿易協定（NAFTA）重新談判問題，羅斯表示，將在兩至三周以內告知國會；根據美國法律，預計最快將於6月啟動重新談判。
(旺報)
關鍵字：美日自由貿易協定
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