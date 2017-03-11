新竹市建設有感 林智堅：借重林盛豐 「把事情做好」
實踐大學建築設計系11日舉行「從城市的遠見到永恆的農村」座談，邀請新竹市長林智堅、國發會副主委曾旭正，與前政務委員、新竹市政府市政顧問林盛豐對談，他說，林盛豐不僅是他的市政顧問，也是他在城市規劃上的老師，尤其2人對於「把事情做好」都有一定的執著與堅持。
新竹市重大建設陸續開展，包括新竹漁人碼頭、17公里海岸沿線景點再造、新竹公園與動物園再生工程、關埔小學與華德福學校新建等，林智堅表示，能在如此短的時間內，盤整城市發展的問題與未來的願景，透過計畫成功爭取多筆中央經費，林盛豐給予市府團隊極大協助。
林智堅指出，當初力邀林盛豐出任市政顧問，即是有意借重其參與冬山河景觀再造的「宜蘭經驗」，以及擔任「921災後重建推動委員會」副執行長的跨部會協調能力，為新竹市重大公共建設的品質把關。
林智堅還透露，林盛豐對於公共建設，向來有「高品質、低維管」兩大要求，他也曾經晚間10點多，接到林盛豐來電討論工程細節，對於林盛豐教授的工作態度，由衷敬佩與感謝。
林智堅說，作為地方首長，他深刻體會執政者對於城市未來30、50年的面貌具有極大影響力，他身為土生土長的新竹人，有強烈的使命感，想讓古城重新甦醒、找回市民的城市認同，方法就是規劃出高品質、市民有感的公共建設和大型環境改造計畫。
「只要來的人是對的，結果就會是對的！」林智堅也強調，光有「企圖心」並不夠，必須結合專業的景觀顧問，避免市府陷入政策盲點，更重要的是協助公部門遴選優秀的建築師與營造商，期盼透過更多專業、熟悉在地的人，和市府同仁與市民共同形塑新竹市的未來，提升市民的生活品質。
(中時)
關鍵字：林盛豐
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