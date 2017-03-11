手機無線免費充電站 北市試推至年底
台北市資訊局今天表示，現正推動「手機無線充電」試辦專案，未來在區公所、地政事務所與市府大樓會設置無線充電站，且推行至12月底，若獲好評，將評估長期推動。
資訊局今說，市府去年推出「手機無線充電」試辦專案，目前設置大同、中山、內湖、士林、萬華、文山等6個區公所和大安、古亭、士林等3個地政事務所，以及市府大樓3樓的地政局，其他充電站近期陸續完成，以方便洽公民眾享用免費充電服務。
資訊局表示，結合產業、商家在行政公務區推動免費無線充電服務的想法與規劃，是北市首先發起，此規劃也引起其他縣市關注。手機無線充電將推行至12月底，歡迎民眾踴躍前往使用，成效若獲好評，將評估長期推動計畫。
資訊局表示，充電服務設施由2家公司無償捐贈給資訊局，並支援設施維護與使用諮詢，不論是iOS或Android手機，皆可使用手機無線充電站，使用簡單，充電相關裝置皆通過檢驗，民眾可安心使用。
至於民眾若使用無線充電導致手機損壞，資訊局說，設備本身經過安規檢驗，就是為確保使用安全，若正常使用損壞，會由廠商負責處理，且設備是由廠商捐贈，若試辦狀況良好，會評估是由廠商繼續捐贈，或是透過採購案購買專業維護服務。1060311
(中央社)
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