飯店前財務主管偽造票券 遭檢方起訴

新北市某知名飯店前吳姓女財務主管，涉嫌將未蓋販售專用章的住宿、泡湯券等票券，私自蓋章並對外販售牟利，不法獲利約新台幣8萬元；台北地檢署依偽造有價證券罪起訴吳女。

判決書指出，這間位在萬里區的溫泉度假飯店，因集團業務劃分緣故，自集團營運總部接收一批已印製完成，但尚未蓋印出售的住宿券、泡湯券、餐券等票券，並由一名王姓財務部人員保管。

王姓財務人員於民國102年離職前，將這批票券轉交給另名財務部徐姓專員保管，並將它們存放在倉庫內。

然而，這批票券要能在市場販售，必須經過公司諸多內部流程，例如得先以票券申請書上簽至公司執行董事，獲得同意後才可在票券上蓋印票證專用章，還要登入票券系統登錄已出售，才能對外販售。

吳女卻指示徐姓專員私自拿票券專用章蓋章，並進入票券系統將這批票券登載成已售出，以利她們透過網路對外販售；一名林姓民眾在103年2月至3月間，花8萬元分批購買這些住宿券等。飯店事後察覺有異，告知林姓民眾所購買的票券無法使用，也向警方報案。

北檢訊後認定吳女涉犯偽造有價證券、行使業務上登載不實準文書、詐欺、背信等犯行，係一行為而同時觸犯數罪名之想像競合犯，建請法官從一重以偽造有價證券罪處斷。

此外，本案的徐姓專員已被基隆地方法院依偽造有價證券罪，判處有期徒刑1年8月、緩刑2年，可上訴。1060311

(中央社)