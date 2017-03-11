台中市南區被埋工人救出 意識清楚送醫
台中市南區福田一街與樹義路口一處工地，今天下午發生擋土柱工程坍塌意外，一名工人被掩埋，台中市消防局據報前往救出工人，送往中山醫學大學附設醫院搶救。
台中市消防局於下午2時54分據報，於南區福田一街與樹義路口一處工地因為施工不慎，一名男性工人被埋住，現場土質鬆軟，由工地挖土機開挖搶救。
消防局搶救人員到達現場時發現，當地是一處住宅大樓工地，正在進行擋土柱工程，沒想到上方土石突然崩塌，造成這名工人被崩落土石掩埋到胸口。
消防局表示，擋土柱坑深約9公尺多，坍塌深度約底部2公尺，上方可目視深度約7公尺深，現場工地自主救援隊已使用鋼製護圈進行擋土，以人力至下方徒手挖掘，於下午4時15分將受困工人救出。
工人被救出後，消防局人員現場評估這名工人生命徵象正常，但工人出現全身肢體無力情形，隨即送往中山醫學大學附設醫院大慶院區救治。1060311
(中央社)
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