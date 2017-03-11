傑出女科學家籲早生 滿場小綠綠笑開懷

第10屆台灣傑出女科學獎得主林麗瓊今天在致詞時，一席「鼓勵大家邊唸書邊生」的話，讓滿場北一女中學生笑開懷，讓一旁的主持人王文華連忙補上「不是對你們說的。」

目前任職於台大凝態中心的林麗瓊，擅長運用先進薄膜技術合成奈米結構，她發表過超過380篇SCI論文，擁有7項美國專利、6項台灣專利，並曾於2010年成為美國材料學會會士，是第一位獲選的台灣人。

林麗瓊今天從前中研院長李遠哲手中，接下傑出女科學家的獎座時特別提到。她年輕時曾聽李遠哲演講，李遠哲鼓勵台灣人學成歸國，指他對美國柏克萊大學來說，就只是多了一個諾貝爾獎而已，但如果能回台灣做一些事，就會有很重大的意義。

林麗瓊謹記李遠哲的話，畢業後在美國工作一陣子，便「急著」返回台灣。不過在美國的日子，她生下了2個女兒，其中長女還是在哈佛當研究生時生的。

林麗瓊表示，雖然長女誕生不在預期規劃中，但後來回頭想想，人生之中好像也沒有更有空的時間，可以養育孩子。因此她一直很鼓勵學子「邊唸書邊生」，趁年輕時趕緊養兒育女。

林麗瓊在頒獎典禮上一席「邊唸書邊生」的話，讓滿場觀禮的北一女中學生笑開懷，主持人王文華連忙補上一句「不是對你們說的」，沒想到林麗瓊又幽默地補上一句「雖然我也是糊里糊塗地生的」，讓王文華不得不重訴一次一模一樣的警語，現場笑聲不斷。

今天頒獎典禮上，林麗瓊還特別邀請她的大哥、大嫂一起上台接受榮耀。林麗瓊是家中最小的子女，小時父親中風，大她21歲的大哥，擔起了家庭的擔子，她才能追逐夢想。1060311

(中央社)