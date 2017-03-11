變態傳性器官特寫 主播蘇宗怡火大：有趣嗎

蘇宗怡凍齡有成。（圖／中時資料照片）

蘇宗怡抱怨遭變態粉絲騷擾。（圖／翻攝自蘇宗怡臉書）

許多女藝人開臉書專頁常抱怨被莫名私訊騷擾，沒想到今(11日)主播蘇宗怡也透露受其害，稍早她表示被變態粉絲傳性器官特寫照片，她唯一能應對的方式就是封鎖，火大問這些無聊的人：「這樣真的有趣嗎？」

主持《讚聲大國民》、《宅男的世界》的43歲主播蘇宗怡，因保養有方，素顏的她和女大生沒兩樣，或許因人美才引來不少「蒼蠅」網友，稍早她在臉書抱怨：「私訊傳性器官特寫然後再被封鎖，這樣真的有趣嗎？粉絲頁避不掉這種騷擾真的很煩。」

對此，網友也建議她：「報警為宜」、「下次可以直接截圖報警……喝杯咖啡看個小報，忘了這些不愉快吧！」、「把這個垃圾肉搜出來，讓他寸步難行」。

(中時電子報)