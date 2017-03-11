第6年贈樹苗 議員吳敏濟：海線樹木增35000株
「北台中聯合贈苗活動」11日在大甲體育場舉行，吸引民眾扶老攜幼共襄盛舉，5700株樹苗不到1小時被索取一空，市議員吳敏濟表示，贈送樹苗已連續第6年舉辦，海線地區增加樹木已超過35000株。
吳敏濟服務處今年第6年舉辦贈苗活動，今天一大早數千人前往排隊等候，民眾扶老攜幼，三代齊出動領取樹苗，小朋友開心的說，自己要親手種下這株樹苗，好好照顧它長大成樹。
吳敏濟表示，贈苗活動6年下來，海線地區增加的樹木已超過35000株，讓居住的環境愈來愈美、空氣品質愈來愈好，並呼籲政府加強海邊、河畔、校園及公共場所的種樹造林計畫，早日讓這塊土地空氣更好、生態環境較佳及落實減緩地球暖化。
農業局表示，樹苗在生長過程會吸收二氧化碳，可以減緩地球暖化的速度，民眾樹苗必須種在有半日照以上地點、水分充足、排水良好，每季施一次有機肥，能做到這幾點，就可以把樹種得很好。
今年發放的樹種由林務局東勢林管處提供楊梅400株、台灣肖楠300株，合計700株；農業局提供台灣原生種山櫻花1500株、桂花1800株、杜鵑500株、樹蘭500株、白千層500株及黃槿200株等，共5000株。
(中時)
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