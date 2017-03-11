中市工人遭活埋 警消徒手挖掘成功救援
台中市南區福田一街建築工地驚傳工人遭活埋！今（11）日下午，林姓工人正在進行地基挖掘的細部工作，堆置在一旁、約3公尺高的土石竟突然滑落，將工人整個埋在土堆中。警消人員獲報後到場，但該處僅容一人進入，透過徒手挖掘的方式，在一個多小時後順利救出林男。
這起意外發生在今天下午3時許，消防局指出，獲報抵達現場時，該工地工人已經開始挖掘救援，但林男（37歲）被埋的坑直徑只有1米寬，只能容納一人進入，工具無法進入，只好展開徒手挖掘，經挖出埋在林男頭頂約1米高的土石後，終於見到他的頭部。
經過一個多小時救援，警消將蹲坐在坑內的林男救出，他身上無明顯外傷，送到中山附醫檢查。
台中市勞工局表示，該工人救出後沒有生命危險，經評估應是現場未做好安全防護工作，才會發生意外，目前已勒令業者停工，將依照職業安全衛生法開罰3萬至30萬元，待業者提出改善計畫並經勘驗現場安全後，始能復工。
(中時)
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