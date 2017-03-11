中區教卓成果展 13校秀創意

中區教學卓越成果聯展在台中登場，台中市長林佳龍（左五）、教育部高教司司長李彥儀（左四）、逢甲大學校長李秉乾等13所大學校長、代表聯合啟動。（林欣儀攝）

教育部推動「大學教學卓越計畫」迄今已10年，為展現10年來的成效，中區13所學校11日在科博館舉辦「創10．創世」成果展，各校師生透過舞蹈表演、靜態展覽及互動遊戲等多種面向，呈現出教學特色，吸引許多民眾參觀，現場氣氛熱絡。

在鑼鼓聲及舞獅熱鬧演出中，以「教育創客學，跨域新世代」為主題的成果展熱鬧展開。包括大葉、中興、東海、暨南大學及中國醫大、台體大、台中教大等13所學校代表將校徽貼在齒輪上，並由教育部高教司長李彥儀、台中市長林佳龍等人按下啟動鈕，為活動揭開序幕。

李彥儀指出，教育部10年來投資的經費達500億，以學生的學習成效、老師教學的翻轉為主軸，明年起還將推出「高教深耕計畫」，盼在老師的教學教學、學生的學習能結合產業、文化及地方需求，進而達到認同在地情感、人才留在當地服務的目標。

逢甲大學校長李秉乾表示，逢甲大學校長李秉乾指出，大學最重要的核心是學生，整合13所中區夥伴大學教學資源並共享，建立合作機制，當所有大學合作起來了，最終受惠的是學生。

「亞大能榮登國際排名，就是教育部大學教卓計畫成功例證！」亞洲大學校長蔡進發說，亞大創校16年連續12年榮獲「教學卓越」計畫，在教育部6億多元的獎助下，努力躋身國際名校之林，被英國泰晤士報評為全球最年輕的「五個百大」大學，感謝教育部。

林佳龍指出，市府支持教育部的教卓計畫、產業訓用合一等教育政策，樂見各校展現教學成果，希望由中區13所夥伴大學，與中彰投苗雲30所高中攜手合作，建立夥伴關係，讓「大手牽小手」，教學資源共享，提升高中生競爭力，締造雙贏契機。

為展現各校特色，靜宜大學學生打扮成COSPLAY、台中教育大學則推出空間設計等互動遊戲、中興大學以LINE貼圖、逢甲大學拿出機器人等成果，皆是吸睛焦點。

(中時)