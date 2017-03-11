退伍軍人陳抗 國防部拒馬、蛇籠嚴陣以待

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抗議年金改革，台灣退伍軍人權益保障協會今天下午發動「311砲打國防部」遊行，一路從忠烈祠行軍至國防部，遊行群眾約40、50人。不過，警方仍不敢懈怠，出動約200人沿途部署，以理性抗爭擦槍走火。

上回陸軍退役軍人團體赴國防部抗爭，不僅丟煙霧彈，還試圖闖入部本部。因此，這次國防部大門前除了有大批警力駐守，更放置鐵馬護欄，大門後更架設拒馬、蛇籠，嚴陣以待。

台灣退伍軍人權益保障協會提出四項訴求，包括停止違法改革、嚴禁黑箱作業、提高現役軍人待遇、退俸回歸恩給等。

(中時)