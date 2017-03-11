國軍又傳吸毒 綠委促展開內部調查

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民進黨立委蔡適應今天爆料指出，今天下午2時許，海軍戰鬥系統工廠李姓中士及海軍通信隊黃姓下士往高雄市太子酒店包廂內，與2名酒店女子開毒品Party，遭高雄市警局鳳山分局查獲，現場查扣三級毒品愷他命、研磨盤等證物，全案依違反毒品違害防制條例偵辦。

蔡適應表示，清泉崗案尚未完成調查，又有兩名軍人在毒party現場被查獲，國防部應重視此案，尤其是這兩位軍人所屬單位的反毒作為，儘快展開內部調查並對外說明。

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(中時)