新竹市下架逾期乳瑪琳

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新竹市衛生局今天表示，目前派員至轄內販售通路稽查，下架回收金龍馬雅琳半成品、成品，共計13.65公斤，將持續進行查核工作及監督業者回收情形。

竹市衛生局表示，接獲桃園市政府衛生局通報有關遠東油脂公司，使用過期無水奶油及回收的逾期乳瑪琳，製成乳瑪琳、酥油等19項產品銷售，即刻前往轄內下游販售通路業者進行稽查。

衛生局指出，稽查通路販售業者包含食品行、餐飲店等，查有下架回收金龍馬雅琳（奶素）半成品10.5公斤，成品3.15公斤。

衛生局表示，乳瑪琳是桃園遠東油脂公司所註冊的食用油脂品牌，是食品原料商，主要生產食用油脂、人造奶油等，該公司所產黃色圓形罐裝的「乳瑪琳」，幾乎是民眾家中必備、早餐店常見的吐司抹醬及食品業者製作糕餅的常用原料。

然而，日前卻驚傳業者回收過期產品再製成品銷售，因業者無法釐清產品批號，所以擴大回收保存期限為2017年3月8日至2017年9月30日的所有產品。

衛生局表示，為維護民眾食品安全及健康，已協請轄內糕餅公會及請產發處、教育處等相關單位輔導及清查轄內各夜市攤販、美食商圈、學校等停止使用該問題產品，以維護市民健康。

衛生局呼籲食品業者，若發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通知所在地衛生局，如經查證販售逾有效日期原料或產品屬實，依法可處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。1060311

(中央社)