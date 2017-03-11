全國大專院校宋江陣頭大賽 台南大學奪冠

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全國大專院校創意宋江陣頭大賽，11日在內門紫竹寺登場，6強隊伍使出渾身解數，力拚百萬冠軍獎金。(郭韋綺攝)

全國大專院校創意宋江陣頭大賽，11日在內門紫竹寺登場，6強隊伍使出渾身解數，力拚百萬冠軍獎金。(郭韋綺攝)

2017全國大專院校創意宋江陣頭大賽，11日在內門南海紫竹寺登場，晉級決賽6強隊伍，無不使出渾身解數，爭奪百萬冠軍獎金。其中，衛冕二年的台南大學，今年大陣仗動員民俗隊隊員、戲劇系等學生70餘人參與，果然如願以償奪得冠軍，寫下三連霸紀錄，抱走百萬大獎。

宋江陣競技決賽，分上、下午兩場進行，五花八門宋江陣頭技藝，令人目不暇給，觀眾大呼過癮，掌聲不斷。

打頭陣的是西螺農工來自雲林武術之鄉，將七崁武術套路入陣，展現力與美，今年特別以老中青跨時代組合挑戰，傳承意味濃厚。

大葉大學以東西合璧顛覆傳統，把美式啦啦隊青春洋溢的表演融入了宋江藝陣，開創宋江陣頭的新風貌。

龍華科技大學結合鼓陣和新武術，演繹鴨母王朱一貴的故事，創造出全新不同的宋江陣式；實踐大學技陣元素多元，有武術、南拳、旗舞、舞獅；義守大學八卦陣旗幟變化，精彩萬分。

衛冕2次的台南大學，把內門信仰、紫竹寺酬神祈雨，抵抗外敵以戲劇表演呈現，創新不同以往的宋江陣法，令人眼睛一亮。

下午5時成績揭曉，由呼聲最高的台南大學奪冠，如願帶回第三代王者之璽永久留存，學生高興得抱在一起歡呼，亞軍落在龍華科大、季軍則是義守大學獲得。

(中時)