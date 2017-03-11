網傳化學溶劑萃取食用油 食藥署這麼說
網路傳聞指出，許多知名油品不是用榨的，而是用化學藥劑溶出來的「化學油」。食藥署表示，「萃取法」確實是利用溶劑溶出油脂，再加熱揮發去除溶劑，強調合法並非化學合成。
衛福部食藥署「闢謠專區」指出，食用油脂是從含油量較高的動物或植物組織中，經過加工程序煉製而成，確保油脂在貯藏期間的穩定性及安定性，國際間並不會將精製的油稱為化學油。
食藥署說，食用油萃取有兩種方法，一種是「壓榨法」，就是將原料經精選、清洗、浸潤、去皮、破碎、加熱後，以壓榨機直接壓榨使油脂流出。
另一是「萃取法」，先將原料組織破碎壓成片狀，蒸煮加熱後，再以熱的溶劑「己烷」進行萃取較完整的油脂，等溶出油脂後再加熱揮發、去除溶劑，並訂有「加工助劑衛生標準」，明訂食用油萃取的溶劑和殘留量，可安心食用。
從原料中取得油脂之後，這時的油脂外觀較混濁、色澤較深，也會有不良的氣味，口感、品質也不是很好，恐加速油脂劣變產生油耗味，因此在此之前就會進行「油脂精製」， 透過精煉、脫色、脫臭等步驟，增加油品安定性，也會添加維生素E防止油脂氧化。
食藥署表示，購買食用油品時，應考量油脂食用量適量購買，並避免長時間暴露於高溫環境下，空氣中的氧氣、水分及光線都可能導致油脂氧化，應注意貯藏條件，儘早食用。1060311
(中央社)
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