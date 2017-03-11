鋼板樁砸中 台南工地主任命危

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台南市東區凱施路1 處工地今天發生工安意外，陳姓工地主任遭鋼板樁砸中，當場倒地，沒有呼吸心跳，送往成大醫院急救。

警方初步調查，42 歲劉姓工地主任在東區凱旋路工地監督施工，疑因鋼板樁接頭焊接處斷裂，鋼板樁砸到劉姓工地主任的頭上，造成劉姓工地主任安全帽破裂，右額頭嚴重撕裂傷，右腳骨折，當場倒地。

救護人員趕到現場時，劉姓工地主任已無呼吸心跳，緊急送往成醫急救，恢復心跳，但尚未脫險，手術中。1060311

(中央社)