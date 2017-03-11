泰國國際風箏節登場 台灣風箏隊受邀
每年3月泰國中部的七岩（Cha Am）地區吹著穩定的海風，特別適合放風箏，泰國觀光局邀請多國風箏好手前來施放風箏。今年開幕儀式也邀請台灣風箏隊表演特技風箏。
泰國中部地區的碧差汶省七岩海灘在每年3月就聚集一群風箏好手，享受駕馭海風的樂趣。今年共有9個國家好手帶來逾30只巨型風箏來共襄盛舉。
值得一提的是，今年的開幕儀式邀請台灣風箏隊表演特技風箏，率隊的陳正廷本身就是風箏專家，並專業生產風箏及教學表演。
他表示，這是第二次受邀演出，七岩地區的海風穩定，非常適合施放風箏，也讓這項運動在泰國受到注意。
陳正廷這次和其他3名台灣好手，以及新加坡、印尼和馬來西亞等國好手共同演出特技風箏。這次主題是「海洋風情」，現場可見到如章魚、鰩魚等造型的巨大風箏，更有深受小朋友喜愛的卡通明星風箏在藍天中飛舞。
他也邀請各國好手到台灣體驗強勁的東北季風。泰國七岩國際風箏節現場也有泰國傳統的五角風箏供民眾製作彩繪。1060311
(中央社)
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