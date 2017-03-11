長照4死 疑看護固定蠟燭不慎釀禍

桃園龍潭私立愛心長期照顧中心昨天火災4死13傷，鍾姓負責人父子及越籍看護訊後交保，疑看護因停電使用蠟燭時，固定不慎釀禍。

桃園市私立愛心長期照顧中心」昨天清晨火警釀4死13傷，負責人父子檔鍾朝麟、鍾健民父子及越籍看護黎氏梅紅，被依業務過失致死罪嫌送辦，越籍看護多了1條公共危險罪嫌，3人訊後被諭令新台幣50萬、50萬及10萬元交保。

看護供稱停電時，她在凌晨1時、3時多，點了4支蠟燭，放在病房舖有桌布的塑膠櫃子，上頭有1張紙，她將蠟油滴在上方固定蠟燭後，就到1樓休息，沒想到清晨5時多發現火煙，衝上樓查看已濃煙密布。

檢警調查，長照中心二樓幾乎沒有消防設施，4支蠟燭有1支已燒融，是否因蠟燭傾倒或快燒完時，火苗引燃周邊易燃物釀災，等待進一步的火警鑑定報告出爐才能確認。1060311

(中央社)