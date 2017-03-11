印度地方選舉 總理莫迪與執政黨大勝

印度總理莫迪帶領人民黨，在地方選舉中大勝。（圖/美聯社）

擁有全球最多選民的印度，於今日進行包含旁遮普（Punjab）、果阿（Goa）、北方邦（Uttar Pradesh）等5個邦大選開票，現任總理莫迪（Narendra Modi）的印度人民黨（Bharatiya Janata Party）大獲全勝。他在印度最多人口的北方邦，搶下3/4的席次，亦在北阿坎德邦（Uttarakhand）拿下絕對多數的席次。這也是25年來，首次有單一政黨主宰擁有2億人口的德里與北方邦地區，更加鞏固了莫迪的基本盤。

據《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報導，印度今日迎來國內五大邦選舉開票，目前執政的印度人民黨，在總理莫迪帶領下取得大勝。在擁有2億多人口的最大省北方邦，贏得312席（總數403席）；北阿坎德邦70席中拿下56席次；唯獨在旁遮普邦鎩羽而歸，敗給最大在野勢力- 印度國大黨（Indian National Congress），僅取得17席（總數117席）。這場被視為莫迪上台後第一場大型考試，得到的成績幾乎能篤定下一屆全國大選（2019）時，他將能順利連任。

印度人民黨的支持群眾，在開票後大肆慶祝。（圖/美聯社）

支持執政黨的印度民眾，在街上放鞭炮大肆慶祝。（圖/美聯社）

目前執政的印度人民黨，在野十年後，於2014年擊敗對手國大黨勝選，並推舉莫迪出任總理一職。而被外界視為「狂人」的莫迪，上任後大力展現個人魅力，不但取得印度教團體的支持，對內以突襲紙幣方式欲解決經濟問題、擴大購買和加強軍事設備；對外則一改與強鄰中國的關係，從退讓轉為強硬，同時也積極拉攏東南亞國協（ASEAN）各國，擴大印度企業對外的貿易與經濟版圖，試圖向全世界推廣印度的軟硬實力。

正在進行計票的印度地方選務中心。（圖/美聯社）

印度每5年的全國大選，是當前全球最大規模也最耗時的民主選舉。2014年的大選，一共花了36天時間、分成9個階段才完成改選，總選舉人口高達8.145億人。執政的印度人民黨於本次地方選舉中，拿下北方邦與北阿坎德邦，不僅能加強對上議院（Rajya Sabha）的控制，同時勢必也能為莫迪再添聲勢，目標2年後的第二任期大選。

(中時電子報)