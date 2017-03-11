桃園酒駕男撞對向車 孕婦乘客喊痛

男子酒駕撞對向車輛，對方車上孕婦表示肚痛，送醫無礙。（楊明峰翻攝）

桃園市台7線復興區27.2公里羅浮路段11日下午2時30分許發生自2部小客轎車對撞車禍，2車車頭半毀，其中上山車輛的42歲賴姓駕駛無受傷外，車上孕婦、2名小孩、老婦等人有輕微擦傷。其中老婦嘴角撕裂傷流血，而懷孕17周的孕婦表示肚痛，4人送新北市三峽恩主公醫院後檢查，並無大礙。

而下山的53歲黃姓駕駛與酒測值為0.54MG/L，被依公共危險罪嫌移送偵辦。而黃姓駕駛與另名乘客輕傷，黃姓駕駛拒絕送醫，乘客自行送醫。

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(中時)