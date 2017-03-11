中時368健康講座 健康秘訣不藏私

中時368健康系列講座，今天首場講座邀請到神經外科權威、花蓮慈濟醫院林欣榮院長就腦神經退化性疾病之症狀、治療與預防進行分享。（張祈攝）

林欣榮院長透過實例影像，讓參與座談的民眾看清楚高科技儀器的銳利診斷。（張祈攝）

腦神經外科權威的院長林欣榮說，想要年過40歲健康不亮紅燈，首先要改變「生病才看醫生」的過時觀念，不想病倒的唯一方法，就是早期診斷、早期治療。（張祈攝）

中時368健康系列講座，首場講座邀請到神經外科權威，花蓮慈濟醫院林欣榮院長就腦神經退化性疾病之症狀、治療與預防進行分享，預防3C保健康，分享年過40健康不亮紅燈的秘訣，吸引200多位民眾前來取經。

由腦血管症病(CVA)、冠狀心血症病(CAD)、癌症(Cancer)，統稱的3C來看健康，其中腦血管疾病，常會留下可能肢體殘障、臥床不起，甚至性命不保，尤其是容易被忽略的小毛病，若持續性頭暈卻没有進一步檢查，腦血管阻塞引發的頭暈，後果將不堪設想。

行醫三十餘年，腦神經外科權威的院長林欣榮說，想要年過40歲健康不亮紅燈，首先要改變「生病才看醫生」的過時觀念，儘管健保制度主要只能看病，但若真要顧健康，一定要做定期的身體檢查。他強調，保養身體就像保養汽車一樣，有誰的車子故障了才進廠呢？

林院長分享，曾有一位50多歲的男性病人，第一次因頭暈做磁振造影(MRI)發現嚴重的基底動脈狹窄，林院長勸他考慮通血管，但因病人害怕通血管的併發症，然而不到半年就發生腦幹梗塞，他四肢全癱，無法言語，不能吞嚥，儘管家屬表示病人願意在醫療上拚一拚，但病人的腦幹細胞已經壞死一半了，能做的有限。

「健康時看醫生，醫生看健康人」林欣榮指出，在心腦疾病預防上，心臟血管檢查可透過256 切電腦斷層檢查，腦血管檢查可以腦部磁振造影(MRI)揪出異常，他強調，腦疾病最難醫治，尤其是中風，很難完全復原，不想病倒的唯一方法，就是不讓中風發生，早期診斷、早期治療。

(中時)