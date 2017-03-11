400名北高雄家扶受扶兒 與認養人來義大懇親
400名北高雄家扶中心受扶兒，今(11)日到義大遊樂世界參加助學認養懇親會，與資助他們上學的認養人相見歡，認養人一句溫暖的問候，消除彼此隔閡，氣氛格外溫馨，大家一起玩趣味遊戲、共進午餐，度過美好一天，留下難忘回憶。
從台北趕來的吳雨軒，想幫助莫拉克風災孩童，認養受扶兒阿亮6年多，從未見過面，這次見面是第一次、也是最後一次。
原來今年高三阿亮，打算報考軍校，成年後扶助亦將終止，吳雨軒說，之前懇親會都因有事耽擱，這次無論如何要當面獻上祝福，傳遞正面的力量，盼阿亮未來步入人生坦途。
住台北陳光宇和太太結婚10年未生育，決定認養家扶3名弱勢童，說也神奇，太太就懷上了龍鳳雙胞胎，夫妻倆認為這是奇妙的緣份，即使已有了親生骨肉，仍決定繼續認養。
陳光宇表示，這幾年苗栗、新竹、高雄各認養1人，只有高雄受扶兒沒見過，這次抽空見見自己認養的孩子，希望用行動表達他的支持和鼓勵。
另名認養人林石猛曾任法官、檢察官，他希望幫助山區偏遠兒童，3年前認養旗山、茂林2名偏鄉童，他此行特地帶擔任律師女兒、兒子一同前來，加入認養人的行列。
家扶中心主任魏宗胤說，家扶全國有1萬多名認養人，因他們持續不間斷的資助，幫助弱勢童安心就學，朝著脫貧自立之路邁進。
(中時)
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