陳致遠節目大爆球員血汗史 挨轟「打假球閉嘴！」
【內文更新三立回應】經典賽中華隊3連敗掀起全面檢討聲浪，三立《54新觀點》昨日也請來前職棒球星陳致遠與球評黃國洲檢討經典賽缺失，陳致遠大爆早期球員代表國家比賽的血汗史，卻引來網友痛批「請一個簽賭被判刑的有什麼好說的」！
陳致遠在節目上大談球員血汗史，稱以前代表出國比賽，因為轉機多次無法調時差就得被迫上場，20年前去古巴比賽，還得自己帶電鍋帶米煮飯吃，而2004年雅典奧運中華球員住的是選手村，而日本球員則是住在外面飯店，還有自己廚師，待遇天差地遠。
但由於陳致遠過去曾因職棒簽賭案，遭到兄弟象開除，2011年還被判處2年6個月有期徒刑、併科罰金350萬元，如今上節目檢討經典賽，就引來網友痛批「真的很傻眼，找打假球的談棒球！！要不要談談假球對台灣棒球的傷害」、「那麼多球員可以請，偏偏去請黑人」、「叫一個打假球的，沒有資格代表職棒球員，製作單位頭腦有問題，他是判刑定讞打假球員」、「假球閉嘴」。
對於陳致遠上節目爭議，三立回應：「因為陳致遠有多次參與國家隊出國比賽經驗，所以找他。」
(中時電子報)
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