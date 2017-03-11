37年歷史台刺繡產業龍頭嘉方實業 搶攻高價女裝市場
台南早期紡織業發達，許多工廠皆有供應國際大品牌公司，近年開始自立成衣品牌，有37年歷史的嘉方實業曾經是台灣刺繡產業龍頭，一直供應蕾絲刺繡圖案給國際品牌內衣，企業二代接手後思考進攻時裝界，去年起自立品牌，主攻高價女裝市場。
嘉方實業在台南是在地老字號的蕾絲刺繡工廠，37年前在新市區成立工廠，產品主要外銷國際，提供內衣上的刺繡花紋為主，包括華歌爾、黛安芬等知名內衣品牌都是他們的國際主力客戶。
業者在16年前由企業二代陳勳毅接手，思考在外銷市場之外，另闢一塊戰場，累積多年的國際內衣花紋設計經驗，將傳統的刺繡加在時髦的女裝服飾上，主攻高價市場。去年登上台南市政府舉辦的流行時尚展平台。
從傳統刺繡設計代工，到自設品牌《樂柏得》投入時裝產業，嘉方一口氣陸續在台南、台中、台北成立女裝門市，並計畫打入百貨專櫃，甚至到國外拓點。
《樂柏得》在台南中西區的旗艦店11日找模特兒作春、夏裝新品發表，嘉方跨出傳統領域，陳勳毅除了為家族企業拓展更廣的通路，也想讓世界看見台灣原創品牌的魅力。
(中時)
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