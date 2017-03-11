反空污 陳菊：努力無止境

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「2017南台灣廢核反空污遊行」今天在高雄市勞工公園舉行，提出核三廠不延役等訴求，市長陳菊表示高雄市在PM2.5減量幅度全國居冠，她理解人民渴望乾淨空氣，宣示努力無止境。

南台灣廢核行動聯盟由多個民間團體組成，從2011年起舉辦遊行，今年已是第7年，主軸是「非核低碳、乾淨空氣」。陳菊、高雄市副市長許銘春、台南市副市長張政源、立委林岱樺、管碧玲、趙天麟、劉世芳和陳其邁等都出席遊行活動。

經濟部次長楊偉甫也出席，宣示政府2025年讓核三廠機組停止運轉的時程不變，並努力實現在2025年可以增加燃氣比例、減量燃煤發電低於30%的目標等。

參加遊行的團體有地球公民基金會、綠黨和台灣主婦聯盟等，公民團體提出明確的遊行訴求，親子共學團體則由家長帶領幼兒參加遊行，3、4歲的小朋友也頂著大太陽高喊「廢核」、「要乾淨天空」、「要潔淨能源」等口號，千餘人拉著「廢核、低碳乾淨空氣」的布條走上街頭，盼政府訂出廢核時間表。

遊行團體5點訴求是核三廠不延役、政府制定節電目標達成用電負成長、2025再生能源占2成的時程表、課徵能源稅、空污季節協調燃媒廠降載減排。

許銘春表示，市府對污染物排放量高的大廠連續自動監測設施；對於以煤炭為燃料工廠，將限制硫氧化物排放標準；空污季節通知火力發電廠降載並提高防制噴藥量等；空污減量107年6月底前達成削減5%的目標；加嚴管制有害度空氣污染物；反對高污染及高耗能產業擴張等。

環保局說，高市PM2.5（細懸浮微粒）雖未符合空氣品質標準，但監測數據顯示4年來減量幅度已是全國排名第一，去年推動二行程機車報廢逾8萬4000輛，成果也是居冠。1060311

(中央社)