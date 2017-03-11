歐陽妮妮扮資優女 拜月老求好人緣
藝人歐陽妮妮主演電視電影「天降神機」，飾演品學兼優的乖乖女，她說，3個月前被朋友揪去拜月老，求人際桃花，不是姻緣，「是為了工作去拜月老，讓自己的人緣好上加好」。
「天降神機」是緯來電影台自製電影，導演游翰庭執導，歐陽妮妮與演員宋柏緯、林家綺主演。昨天開鏡，游翰庭說，這是部透過情感連結傳達「犧牲」概念，結合現代科技App探討家庭親情，以輕鬆有趣手法呈現。
9日剛過21歲生日的歐陽妮妮，收到妹妹歐陽娜娜送的5位數精品手鐲，外婆還她趁睡著時塞紅包給她。劇組也偷偷準備蛋糕幫歐陽妮妮慶生，讓她又驚又喜，生日願望是希望練出「馬甲線」。
曾在電影「六弄咖啡館」飾演潑辣「蔡心怡」，這次歐陽妮妮再扮高中生，飾演品學兼優的乖乖女「盧易琳」，笑稱私下的她剛好介於兩者中間。
宋柏緯飾演叛逆高中生，坦言從小家教嚴，父親都用藤條打或罰跪管教，讓他累積許多不滿。後來父親到中國大陸經商，國中時他常打架、翹家，直到高中才慢慢與家人拉近距離，進演藝圈後與父親破冰，不擅長表達心意的父親還會針對演藝事業給他意見。1060311
(中央社)
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