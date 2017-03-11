咖啡館結合重機 中市情侶打造重機聚落
重型機車愛好者日益增加，擁有烘焙及咖啡證照的曾于珊，因為男友李安是重機迷，兩人決定結合咖啡館與重機彩繪工作室，一起在台中市打造重機騎士的聚落。
曾于珊原本從事設計工作，她的父親是台中市議員曾朝榮，過去父親的文宣品都是她所設計的，但因為對甜點烘焙的喜愛，於是轉行學習烘焙及咖啡，拿到乙級烘焙證照、藍帶甜點結業證書及咖啡師執照。
曾于珊的男友李安與國際導演李安同名，不同的是男友是重機迷，而且是國內有名的專業重機彩繪師，不少重機騎士前來請李安幫忙彩繪獨一無二的重機，展現自我風格，不只是重機，李安還會彩繪安全帽及重機騎士的T恤。
她說，由於重機騎士常會相約出遊及聚會，很需要一處能夠休息、喝咖啡及補充食物的場所，剛好有重機改造業者及重機設備業者想要與男友合作，於是一起租下台74號道路附近環中路的3間店面，其中兩間分別做為重機改造及重機設備工作室，最後一間則由曾于珊開設咖啡館做為重機騎土休息聚會場所。
曾于珊指出，因為這個地方剛好在台74號道路下方平面道路上，離交流道約5分鐘，很快就成為南來北往重機騎士的中途站，店裡的咖啡豆都是她自己烘焙的，價格平實約新台幣90元到150元之間，餐點則約200元，鑑於重機騎士的食量需求，餐點講求份量大，重機騎士必點咖啡是她特別調製的烤布蕾焦糖拿鐵，還有份量足的騎士拚盤。
咖啡館試營運近1個月後今天正式開幕，曾朝榮看到近日女兒忙上忙下覺得很不捨。他說，尊重女兒的興趣，咖啡館內外都是女兒一手規劃打造，加上隔壁兩間重機店，可以滿足重機騎士的專業及交流需求，是台中市難得一見的重機聚落。1060311
(中央社)
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