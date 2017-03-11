男子駕輕航機墜稻田 無生命危險

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彰化縣埤頭鄉今天下午傳出輕航機墜機意外，1名男子駕駛輕航機因不明原因，下午4時50左右墜落在埤頭鄉1處稻田，所幸無生命危險。

彰化縣消防局人員獲報前往現場搶救，輕航機已斷在兩截栽在農田裡，至於駕駛輕航機的男子則頭部冒血，被送往二基醫院急救中，沒有生命危險。1060311

(中央社)