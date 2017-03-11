士兵疑涉毒 海軍：納汰除對象

我要評比

海軍2位士兵涉足不正當場所，遭高雄警方臨檢，現場查扣三級毒品證物。海軍司令部今天表示，已要求單位盡速召開人評會予以嚴厲處分，並納入汰除對象。

海軍司令部表示，所屬戰鬥系統工廠李姓中士及左營通信隊黃姓下士等2人，今天凌晨2時左右涉足不正當場所，遭警方臨檢，現場查獲三級毒品K他命，目前全案由警方依法移送高雄地方法院檢察署偵辦。

海軍司令部表示，對於涉法犯紀行為，已要求單位盡速依「刑懲併行」原則暨相關規定，召開人評會予以嚴厲處分，並納入汰除對象，勿枉勿縱、絕不寬貸。

海軍司令部強調，「反毒工作」及「軍法紀教育」為本軍長期貫徹的重點任務，本部將持恆執行各項反毒作為及強化官兵法紀觀念，確保單位內部清流與純淨，維護團隊的榮譽。

民主進步黨籍立法委員蔡適應表示，清泉崗案尚未完成調查，又有2名軍人在毒派對現場被查獲，國防部應重視此案，尤其是這兩個單位的反毒作為，儘快展開內部調查並對外說明。1060311

(中央社)