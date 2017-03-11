澎湖縣鳥嶼國中戶外教學 參訪警察局交通安全宣導教室

為使交通安全教育向下扎根，應從學生時代培養起，讓每位學生都能建立起基本的交通常識。澎湖縣鳥嶼國中全校師生利用戶外教學活動時機，參訪澎湖縣警察局交通警察隊「交通安全宣導教室」，

警察局交通隊特別依照學生的學習需求，規劃「交通法令宣講」、「自行車安全行實地駕駛、道路動態模擬」、「3D模擬酒駕眼鏡」等一系列交通安全宣導課程，讓參訪的學生，更進一步了解應注意那些交通狀況及如何遵守交通規則，以確保自身安全，參訪過程中，並配合有獎徵答活動，提高學習興趣，現場氣氛熱絡。

警察局為了能讓師生體驗酒後駕車狀況，特別加入3D模擬酒駕眼鏡加入交通安全宣導項目，體驗師生說戴上眼鏡後，畫面變的跟原本的大不相同，而且會晃，距離沒辦法抓，是很難得的體驗，看好的路都會偏一邊，也讓體驗的師生覺得酒駕是相當危險的一件事。

鑒於酒後駕車，嚴重影響交通安全，警察局特別於交通安全宣講中，將酒後駕車可能發生的危害，以及可能觸犯的刑責，規劃為本次宣講主題。除了灌輸學生正確的規範，並請學童將「酒後不開車、開車不喝酒」的安全駕駛觀念，轉告、導正家長、親友及周遭人士，共同遵守「喝酒不開車、ＴAXI來代步」、「喝酒不開車、永保平安」、「指定駕駛最安全」等三原則。

另外，如與親友聚餐飲酒後，警察局設有代叫計程車免費專線服務電話0800-509-885（我飲酒、幫幫我），歡迎多加利用，共同維護行車安全。

(中時)