李克讓90大壽 學生舉辦千歲宴
被學術界公認是台灣磨潤學教祖師的成大前工學院長李克讓，已連續28年捐助獎學金嘉惠2000學子，是成大機械系的活字典，對台灣機械工程有很大貢獻，欣逢90大壽，與他相交半世紀的學生、好友，11日在長榮桂冠酒店舉辦千歲宴為他祝壽。
出身大陸山東青島的李克讓，成長於戰亂時代，由兄長撫養長大，民國37年隨哥哥來台，考上成大的前身，省立工學院機械系，畢業後進入台電服務後，赴美德州大學機械攻讀碩士，跟隨知名的齒輪潤滑專家顧培慕，專門研究極低溫境域摩擦現象。
民國50年，李克讓獲聘回成大機械系任教，從講師、副教授、教授、系主任、教務長到工學院院長，首創「磨潤學」這個課程，上課很嚴格，學生都學到真本事，桃李滿天下，例如59級的林信義、蘇慶陽等人，對台灣的交通運輸業貢獻很大。
78歲前台肥、台鹽董事長余光華，就是李克讓的學生，兩人相交半世紀，欣逢恩師90大壽，11日余光華邀請了與恩師同樣相交半世紀的92歲崑山科大創辦人李正合夫婦、87歲前成大校長馬哲儒夫婦、85歲崑山科大董事長李士崇夫婦、79歲台南大學校友會理事長陳金雄夫婦，組成千歲宴，一起為李克讓祝壽，大家更期待千歲宴能年年辦下去。
(中時)
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