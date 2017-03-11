黑心乳瑪琳 南投下架87罐37.64 kg

問題乳瑪琳稽查下架。(沈揮勝翻攝)

南投縣衛生局稽查情形。(沈揮勝翻攝)

桃園市衛生局通報遠東油脂公司使用逾期的無水奶油及回收逾期的乳瑪琳再製，南投縣衛生局11日針對縣內販售該廠之下游廠商、中盤商及早餐業者、烘焙業、連鎖速食業者進行稽查及輔導，完成40家次、合計下架87罐37.64kg，相關業者並都已完成下架。

南投縣衛生局強調，縣內烘焙業或食品販售業者曾有進貨或販售遠東油脂廠相關19項產品，應於12日午夜12點前完成下架作業；該局將持續密切追蹤，掌握違規產品流向，並呼籲民眾如有購買到前述有效日期至2017年9月30日前之產品，勿再食用。

(中時)