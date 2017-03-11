朴槿惠仍留青瓦台 估明後日回私宅
韓媒報導，被彈劾罷免的南韓前總統朴槿惠，目前仍留在總統府青瓦台官邸，且沒有就憲法法院的宣判結果表態。據了解，朴槿惠11日將繼續在青瓦台官邸獨處，就宣判結果表態的可能性也極低。
韓聯社11日報導，憲法法院以全員贊成決定罷免朴槿惠後，她受到巨大的精神衝擊，相關人士接受韓聯社記者電話採訪時表示，朴槿惠受到多方面的衝擊，需要時間來平復心情。
報導稱，朴槿惠位於首爾三成洞的私邸在完成整修後，將從青瓦台官邸移至私邸。據維修進度評估，朴槿惠最快將於12至13日回到私邸。青瓦台一位負責人表示，目前私邸的相關工作尚未完畢，朴槿惠無法在11日回到私邸。
朴槿惠私邸位於首爾三成洞，建於1983年，內部設備陳舊，需要維修。朴槿惠原訂徹底修繕，卻因親信門事件延遲維修進度，朴槿惠自1990年到入住青瓦台前一直住在這裡。
(旺報)
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