義大利進口輕航機 墜毀埤頭田間

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義大利進口，機型為stitch小飛機墜毀。（吳敏菁翻攝）

小飛機由埤頭起降場南面往北方起飛，起飛不久，就搖晃厲害，一下子就墜毀於起降場約300公尺的田中。（吳敏菁翻攝）

駕駛頭部及四肢輕微擦傷，埤頭消防分隊前往救援，送二林基督教醫院急救。（吳敏菁翻攝）

輕航機又墜機了！越來越多飛行運動愛好者，但中部並沒有合法起降場，彰化埤頭鄉私人停機坪卻吸引很多同好，今天下午4點52分，53歲陳姓駕駛，1652輕型小飛機墬落埤頭鄉新庄村西邊，埤頭消防隊前往救援，駕駛頭部及四肢輕微擦傷，送二林基督教醫院急救。

目擊者指出，飛機為剛由起降場南面往北方起飛，起飛不久，就發現搖晃很厲害，一下子就墜毀於起降場約300公尺的田中，陳姓駕駛說，風太大，才會偏離航道。

警方初步調查，這架輕型機屬於其個人所有，飛機為義大利進口，機型為stitch，已墜毀。 民航局表示，中部尚未核准合法起降場域。

(中時)