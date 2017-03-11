旺旺中時公益演唱會 千人溫馨齊唱宛如同樂會
由旺旺中時媒體集團、蔡衍明愛心基金會與花蓮市公所、花蓮國際青年商會及花蓮縣政府文化局合辦的「藉音符傳遞我們的孝行」公益演唱會，今天下午於文化局演藝廳熱鬧登場，實力派民歌歌手，上千名民眾齊聲高唱，場面溫馨如同樂會。
實力派歌手曾淑勤、李明德、凃佩岑、羅吉鎮、胡藝芬、周子寒、孫向瑩、蔡孟庭接力演唱接力演唱，時而下台近距離與民眾互動，時而邀請民眾一同上台高歌，首首經典，大家都會唱。
旺旺中時基金會執行長胡雪珠表示，旺旺集團董事長蔡衍明重視孝道，自2013年啟動旺旺中時公益演唱會，巡迴全台各縣市舉辦，今年第三度來到花蓮，也是今年第一場公益演場會，花蓮鄉親的熱情令他印象深刻，直呼好的活動，就要從美麗的地方開始。
「孝道要成為習慣！」胡雪珠指出，過去擔任新聞編輯，每年到了遇到孝道專題，要求同仁打電話回家向父母示愛，電話那頭父母回應多是「吃錯藥？」、「錢不夠嗎？」，可見孝道在生活中的生疏，透過音樂、歌聲等輕鬆方式，讓「孝道」成為習慣，「敬老」成為社會風氣。
花蓮市長魏嘉賢表示，小時候總是能輕易的抱著父母說、撒嬌，不知道從什麼時候開始，繼說不口，長大後我們可以大方地愛女朋友、愛老婆、愛朋友，但父母的愛卻難以開口，也期盼民眾可以找回說愛的勇氣。
本次活動以孝親為主題，邀請鐵肺歌手蔡孟庭詮釋2016旺旺孝親獎得獎作品〈孝敬父母〉，詞曲中唱出外出打工的子女，對父母親的思念情調，感動了在場許多長輩們。旺旺中時公益演唱會的下一場，將於3月25日在南投縣政府文化局演藝廳舉辦，邀請民眾踴躍前往。
(中時)
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