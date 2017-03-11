北市清查乳瑪琳流向 下架2百餘公斤

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台北市衛生局今天持續清查「遠東油脂公司」製造乳瑪琳等19項大包裝產品，截至下午4時止，稽查688家店家及攤商，下架遠東油脂相關製品8項產品，總計208.89公斤。

衛生局針對桃園市衛生局通知下架「遠東油脂」製造乳瑪琳、酥油及白油、酥片等19項大包裝產品進行稽查，上午9時再次前往位於長安東路1家直營店，但還未營業。

衛生局表示，相關局處假日仍持續稽查問題油品流向，截至下午4時止，完成下架酥油（15kg/桶）、大乳瑪琳（440g）、小乳瑪琳（170g）、乳瑪琳（2.6kg/罐）、純瑪琳（2.6kg/罐）、高級白油（16kg/鐵桶）、高級白油硬（16kg/鐵桶）、頂好瑪雅琳（15kg/鐵桶）等8項產品，總計208.89公斤。

衛生局說，台北市連鎖通路20家，總公司已確認完成下架，各分店下架數量持續統計中，全聯超市、Sogo超市、City Super超市及新光三越超市等4家業者，從未進貨遠東油脂公司19項產品。

教育局透過校園食材登錄平台清查學校午餐都未使用；台北市餐盒食品商業同業公會回報，1家工廠倉庫存有頂好瑪雅琳（15公斤）1桶，經衛生局了解後，是去年製作社會餐盒，今年未再製作和使用，且已立即下架退貨。

市場處也通知50處公有傳統市場、42處臨時攤販集中場及3處地下街，下架停止使用，透過食材登錄平台清查14個觀光夜市、639攤登錄資料，有2攤使用，已通知攤販配合下架完成。1060311

(中央社)