SBL》職業化沒談就結束 王人達：達欣不參加

王人達強調達欣不會參加職籃的堅定立場。(黃及人攝)

就在新任體育署長林德福拋出「SBL職業化」議題還不到兩天，隨即遭到否決！前達欣董事長兼中華籃協榮譽理事長王人達11日表示，「達欣與裕隆都曾從中華職籃退出，如今再提職業化，我們兩隊都不會參加職籃！」

王人達斬釘截鐵的回應，等同提前宣告SBL職業化無望，因為假如少了達欣與裕隆兩支人氣球隊，加上台啤、台銀兩支公營球隊也不可能參加，僅剩的富邦、璞園與金酒3隊，幾乎不太可能組成職業聯盟。

「當初我們跟裕隆退出職籃，從此就跟籃協站在同一陣線，」曾當過4屆籃協理事長的王人達表示，「如今台灣籃球圈仍不夠成熟，整個市場也不夠大，所以就算職籃成立，達欣也會繼續跟裕隆待在甲組打球。」

中華籃協理事長丁守中11日也表達職業化的看法，「籃協立場當然樂見其成，只是職業化必須考慮現實，更跟整個市場息息相關，就像NBA前總裁史坦4年前來台時告訴我，在美國至少有1千萬人口，才有辦法養1支職業球隊。」

丁守中強調，台灣籃球暫時還不太可能真正職業化，反而是之前跟中國CBA談過的，SBL冠、亞軍球隊前往CBA打季後賽的可能性比較大，「千萬別跟之前中華職籃一樣，等到要倒了，才由籃協接手。」

達欣領隊王才翔最近才拿下和平世大運籃球館的經營權，王人達11日也允諾和平館日後將以舉辦籃球國際賽事為主，丁守中說：「這樣籃協就有辦法應付年底登場的主、客場制亞洲盃巡迴賽事，和平館絕對沒問題的。」

(中時電子報)